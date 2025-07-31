Manavgat'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı gösteren öğrencilere ödül verdi.

LGS'DE 500 tam puan alan ve YKS'de de ilk bine giren öğrencileri ve ailelerini kabul eden Karataş, başarının yoğun emek ve disiplinli çalışmanın ürünü olduğunu belirtti.

Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu söyleyen Karataş, "Gençlerimiz sayesinde geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Disiplinli çalışmayla öğrencilerimizin daha da başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

Karataş, ziyaretin sonunda öğrencilere ödül verdi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz de yer aldı.