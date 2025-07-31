Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in gelini Z.B'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in gelini Z.B'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Z.B. ile Büyükşehir Belediyesinin eski başkan vekili M.A'nın yeğeni H.A, kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        - Olay

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

        Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

        Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K. adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

        Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Z.B. de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        Bakan Ersoy açıkladı: Turizm gelirinde rekor
        Bakan Ersoy açıkladı: Turizm gelirinde rekor
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz

        Benzer Haberler

        Muhittin Böcek'in gelini ile 3 şüpheli adliyede
        Muhittin Böcek'in gelini ile 3 şüpheli adliyede
        Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki sebze ihracatı yüzde 10 arttı
        Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki sebze ihracatı yüzde 10 arttı
        Antalyaspor'da hedef önce mali disiplin ardından sportif başarı
        Antalyaspor'da hedef önce mali disiplin ardından sportif başarı
        Manavgat'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Manavgat'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        İki kansere tek operasyon
        İki kansere tek operasyon
        Antalya'da motosikletin tekne yüklü römorka çarpması güvenlik kamerasında
        Antalya'da motosikletin tekne yüklü römorka çarpması güvenlik kamerasında