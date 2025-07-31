Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in gelini Z.B'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Z.B. ile Büyükşehir Belediyesinin eski başkan vekili M.A'nın yeğeni H.A, kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.