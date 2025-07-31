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        Antalya'da umuma açık yerlere yönelik eş zamanlı denetim yapıldı

        Antalya'da umuma açık iş yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:20 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:20
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        Antalya'da umuma açık yerlere yönelik eş zamanlı denetim yapıldı
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        Antalya'da umuma açık iş yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 62 ekip ve 242 personelin katılımıyla il genelinde "Umuma Açık Yer Uygulaması" yapıldı.

        Denetimlerde 163 iş yeri kontrol edildi, 2 bin 915 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Uygulama kapsamında, 8 iş yerinde çeşitli eksiklikler tespit edildi. Eksiklikler arasında 18 yaş altı işçi çalıştırılması, çalışanların Kimlik Bildirme Sistemi'ne (KBS) girişinin yapılmaması, canlı müzik yayını belgesi olmadan yayın yapılması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile tabela adının farklı olması gibi durumlar yer aldı. Belirlenen eksikliklerle ilgili idari işlem uygulandı.

        Ayrıca yoklama kaçağı olduğu belirlenen 5 kişi hakkında da işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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