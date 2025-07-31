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        Aspendos kazılarında imparator başı heykeli bulundu

        ANTALYA'dakiAspendos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, Roma Dönemi'ne ait imparator başı heykeli bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:17 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:20
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        Aspendos kazılarında imparator başı heykeli bulundu
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        ANTALYA'dakiAspendos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, Roma Dönemi'ne ait imparator başı heykeli bulundu.

        Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen, 40 santimetrelik imparator başı heykeli bulundu. Uzmanlar, heykelin detaylı analizi için çalışma başlattı. MS 250 ila 300 yılları arasındaki döneme ait olduğu değerlendirilen eserin, forum kazıları sırasında gün yüzüne çıktığı kaydedildi. Uzmanlar, eserde birçok etki ve özelliğin yer aldığını, Veristik (italik) etkinin yoğunlukta olduğunu kaydetti.

        HELENİSTİK ÖZELLİĞİ TEMSİL EDİYOR

        Bu özelliğin MÖ 100 civarı Roma cumhuriyet döneminin son dönemlerinde aristokrat sınıf için kullanıldığını aktaran uzmanlar, yüzdeki kırışıklık, yanak çizgileri, alın çizgisi dudakların Veristik özellikte olduğunu aktardı. Yüzdeki duygu teması, boynun 3'te 1 oranında eğikliği ve gözlerdeki hülyalı bakışların Helenistik özelliği temsil ettiğini kaydeden uzmanlar, birçok sanatsal özelliğin birleşip, imparatorluk döneminde özellikle Augustus ve sonrası portre anlayışıyla birleşmiş, teknik açıdan değerli bir eser olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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