Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Galatasaray'ı konuk edeceği karşılamanın hazırlıklarını sürdürdü.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda pas yaptı.

Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Öte yandan, kulübü ziyaret eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla buluştu.

Yazıcı, futbolculara baklava ikram etti.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





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