Antalya'da binadan elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir binadan elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mavikent Mahallesi'nde yaşayan C.C, İlçe Jandarma Komutanlığına, Akıncalar mevkisindeki bir binanın elektrik kablolarının çalındığı ihbarında bulundu.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, binadaki kabloları kestikleri belirlenen M.Y, Y.Y. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, elektrik kabloları ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam eden şüpheliler, "Nitelikli hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından adliyeye sevk edilecek.



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