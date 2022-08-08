Antalya'daki kazada şarampole devrilen otomobildeki sürücü ve kızı öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve kızı hayatını kaybetti.

Özgür A'nın kullandığı 07 VKV 10 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi D-400 kara yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücünün kızı Nejla A ise kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.