Antalya'da sürücüsünün çalıştırmak için kontağını çevirdiği otomobil alev aldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobil, sürücüsünün çalıştırdığı sırada alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Belkıs Mahallesi Camili mevkisinde İbrahim Yılmaz, park halindeki 07 VK 261 plakalı otomobilini çalıştırmak için kontak anahtarını çevirdiği sırada motor bölümünden alevler yükseldi.

Hızlıca aracından inen Yılmaz, yetkililerden yardım istedi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Yılmaz, yara almadan kurtuldu.

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