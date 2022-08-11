GÜNCELLEME - Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gedik Mahallesi'nde evinin önünde bulunan Gülhan Koca, bir otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Yakınları tarafından ilçedeki bir hastaneye kaldırılan Koca, ardından ambulansla Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Koca, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Y.K. olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Koca'nın ilçede yaş sebze ve meyve komisyonculuğu yaptığı öğrenildi.









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