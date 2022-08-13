Kaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Kaş Belediyesi, 2 bin kişiye aşure dağıttı.



Belediyenin, Merkez Süleyman Çavuş Camisi önünde düzenlediği aşure ikramına vatandaşlar ilgi gösterdi.



İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile beraberindekiler, 2 bin kişiye aşure dağıttı.



Ulutaş, vatandaşların Muharrem ayını kutlayarak, bu süreçte dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiğini, aşurenin ortak bir değer olduğunu ifade etti.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin ve MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak da katıldı.



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