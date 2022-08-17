CW Enerji'den Kayseri'ye 22,02 megavatlık güneş santrali

ANTALYA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji'nin Genel Müdürü Volkan Yılmaz, Türkiye’nin tek noktada en büyük çatı tipi güneş enerji santrali (GES) projelerinden birine başladıklarını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, güneş enerji santrali kurmaya hız kesmeden devam ettiklerini, birçok fabrikanın çatısının CW Enerji panelleriyle donatıldığını belirtti.

Yeni bir iş birliğine imza attıkları bilgisini veren Yılmaz, "İş birliğimiz çerçevesinde Kayseri'de 22,02 megavat peak (MWp) büyüklüğündeki projemizin çalışmasına başladık. Bu çalışmamızla, Türkiye’nin tek noktada en büyük çatı tipi GES projelerinden birini hayata geçireceğiz. Kurulacak güneş enerji santraliyle firma elektrik ihtiyacının önemli bir miktarını güneş panelleriyle karşılayacak, aynı zamanda çevreye sağladığı faydaların yanı sıra ülke ekonomisine de katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Firmanın güneş enerji santraliyle yılda yaklaşık 2807 ağacı kurtaracağını ve ortalama 18 milyon 595 bin 691 kilogram karbondioksit emisyonu gerçekleştireceğini belirten Yılmaz, bu sayede daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe de katkı sağlanacağını vurguladı.

Kaliteli ürünleri, alanında uzman ekibi, hızlı kurulum ve hızlı müdahale imkanlarıyla sektörde fark yarattıklarını ifade eden Yılmaz, "Bugüne kadar farklı sektörlerde birçok firmanın kendi enerjisini üretmesine öncülük ettik ve bununla gurur duyuyoruz. Güneş enerji sistemlerini kullanarak aynı zamanda daha sağlıklı bir çevreye katkı sağlanmış oluyor. CW Enerji olarak, her bir güneş enerji santraliyle çevreye karşı sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanında güneş enerjisi projeleriyle firmaların çözüm ortağı olmaya devam ettiklerini belirten Yılmaz, bugüne kadar kurulumunu tamamladıkları güneş enerji santralleriyle sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunarak binlerce ağacı kesilmekten kurtardıklarını bildirdi.

En verimli ve en teknolojik yollarla kaliteden ödün vermeden güneş enerji sistemleri kullanımının yaygınlaşması için çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Yeni teknolojiler sunan, tüm ürün ve hizmetlerinde önceliği müşteri odaklılık ve yüksek kalite olan bir firmayız. Yaşadığımız gezegenin enerji ihtiyacını temiz kaynaklarla karşılamaya öncülük ederek ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek."

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