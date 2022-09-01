Antalya'da yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 2022-2023 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya Barosunca Muratpaşa ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Antalya Barosu yönetimi ve üyeleri katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Baro Başkanı Avukat Hüseyin Geçilmez, burada yaptığı konuşmada, "Herkes için adil bir adli yıl istiyoruz." ifadesini kullandı.



















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