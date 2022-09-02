59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jürisi açıklandı

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ANTALYA (AA) - Bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışması jürisi belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekimde düzenlenecek festival için hazırlıklar devam ediyor.

Festival kapsamında, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi açıklandı. Buna göre, jüri başkanlığını yönetmen, yapımcı, senarist Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği yarışmanın diğer jüri üyeleri oyuncu, yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen, senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak'tan oluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

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