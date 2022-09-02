Kepez Mobil Kanser Tarama Tırı, Korkuteli'nde hizmet verecek

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi'nin Mobil Kanser Tarama Tırı, Korkuteli ilçesinde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser tarama hizmeti verecek.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" mottosuyla yola çıkan tır, Antalya'nın ilçelerini dolaşıyor. Program kapsamında tır, pazar günü Korkuteli ilçesinde Orman Kalfalar Mahallesi Okul Bahçesi'nde hizmet verecek.

Sağlık ekipleri, saat 09.00 ile 17.00 arasında meme, bağırsak ve rahim ağzı kanseri taraması yapacak.

Meme kanseri için 40-69 yaş aralığı, rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş aralığı, bağırsak kanseri için 50-70 yaş aralığında sağlık tarama testleri uygulanacak. Kepez Belediyesi'nin kanser tarama hizmetinden yararlanmak isteyenler, Belediye Sağlık Merkezi'nin telefon hattından gerekli bilgilere ulaşabilecek.

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