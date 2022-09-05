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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Ahmet Y. idaresindeki 07 AUD 006 plakalı otomobil, Antalya-Konya kara yolu Püser Boğazı mevkisinde, Emre A'nın kullandığı 33 LY 025 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Umut M, yönetimindeki 35 KC 7575 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücülerden Emre A. araçta bulunan Gürkan A, Mehmet D. ile 07 AUD 006 plakalı otomobildeki Mustafa Y. yaralandı.

Sağlık ekiplerince, Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Antalya-Konya kara yolunda kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 3 saat tek şeritten sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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