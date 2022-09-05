Antalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladı

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ANTALYA/MUĞLA (AA) - Antalya ve Muğla'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Antalya merkez ve ilçelerinde uyum eğitimi programı kapsamında velileriyle okula gelen öğrenciler, öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından sınıflara yönlendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı çerçevesinde öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.

Okulları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, eğitim hayatına başlayan okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerine başarılar dileyerek, onların en iyi şekilde eğitim almaları için çalıştıklarını söyledi.

Yaz tatili süresince okulları, öğrenci ve öğretmenlere en iyi eğitim ortamını sunabilmek için hazırladıklarını vurgulayan Çalışkan, il genelinde birinci sınıfta 39 bin 840, okul öncesinde 102 bin 544 öğrencinin eğitime başladığını kaydetti.

- Muğla

Muğla'da İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, uyum eğitiminin ilk gününde Menteşe Dumlupınar İlkokulu'nu ziyaret etti.

Çay, yaptığı konuşmada, il genelinde 23 bin 910 öğrencinin okullarda uyum haftası çalışmalarına katıldığını aktardı.

Düzenlenecek etkinliklerin uygulama çizelgesine göre, birinci gün ailelere yönelik "Çocuğum Okulda" sunumunun yapıldığını anlatan Çay, "Bu sunuma okul yönetimi, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenleri de katıldı. İkinci günde okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinin katılımıyla çocuklarıyla birlikte ailelere gruplar halinde okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Diğer günlerde ise çocuklar sınıf öğretmenleri ile uyum haftası etkinliklerine katılacak." diye konuştu.

Marmaris'teki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda da uyum eğitimi başladı. Eğitim kurumlarına gelen öğrenci ve velilere, uyum eğitimi hakkında bilgi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Marmaris'te 2 bin 537 öğrencinin uyum haftası kapsamında okulla buluştuklarını belirterek, hafta boyunca etkinliklerin süreceğini vurguladı.

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