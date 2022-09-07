Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e itfaiye araçları gönderdi

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına destek için bölgeye itfaiye araçları gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gülnar'daki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan orman yangını sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) talebi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan ekipler, itfaiye aracı, ilk müdahale aracı, arazöz, Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğüne bağlı su ikmal aracıyla yangın bölgesine hareket etti.

Mersin'e giden itfaiye ekipleri, arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, ekibe kolaylıklar dileyerek, personelin bilgi ve tecrübesiyle yangına müdahale edeceğini ifade etti.



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