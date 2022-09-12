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ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde tatil yaptığı sırada karşılaştığı 9 yaşındaki Halil Eymen tarafından sünnet düğününe davet edilen sanatçı Yılmaz Morgül, sünnet düğününe katılarak küçük çocuğa sürpriz yaptı.



Yaklaşık bir ay önce Adrasan Mahallesi'nde tatil yapan Yılmaz Morgül, tatilde karşılaştığı ve kendisini yapılacak sünnet düğününe davet eden Halil Eymen'in isteğini geri çevirmedi.

Sünnet düğünü öncesi küçük çocuğa sürpriz yapmak isteyen Morgül, Milazel Park'ta gerçekleştirilen sünnet düğününe katıldı. Düğünde sevilen şarkılarını seslendiren Morgül, Halil Eymen ve davetlileri eğlendirdi.

Sünnet düğününden önce Morgül'ün kendisini aradığını ve Halil Eymen'e sürpriz yaparak sünnet düğününe katılmak istediğini ifade eden çocuğun babası Süleyman Ataklı, "Aile olarak en mutlu günümüzde sanatçımızın böyle bir tevazu gösterip sünnet düğünümüze katılması bizi çok gururlandırdı. Oğlumuz çok mutlu oldu, davetlilerimiz gönüllerince eğlendi. Hiçbir karşılık beklemeden oğlumuzun davetini kırmayarak sünnet düğünümüze katılan Yılmaz Morgül'e çok teşekkür ediyorum." dedi.

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