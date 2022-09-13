Antalya'da öğrencilere 2 milyon 700 bin yardımcı kaynak kitabı dağıtıldı

ANTALYA (AA) - Antalya ve ilçelerinde bin 701 okulda, 4 milyon 200 bin ders kitabı, 2 milyon 700 bin yardımcı kaynak kitabı dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders ve yardımcı kaynak kitapları kente ulaştı. Bu sene 485 bin öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına başladığı Antalya'da okullarda öğrencilere, ders kitapları ve yardımcı kaynak kitapları ulaştırıldı.

Bu kapsamda Aksu Fen Lisesi'ndeki programda İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve öğretmenler, sınıfları gezerek, öğrencilere yardımcı kaynak kitaplarının nasıl kullanılacağını anlattı. Öğrenci ve öğretmenler de ilk kez ücretsiz dağıtılan yardımcı kaynak kitaplarını inceledi.

İl Müdürü Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 485 bin öğrenci, resmi ve özel 35 bin öğretmenle yeni eğitim öğretim dönemine başladıklarını belirterek, 4 milyon 200 bin ders kitabı ve 2 milyon 700 bin yardımcı kaynak kitabının dün itibarıyla kente ulaştığını söyledi.

Kitapları öğrencilere dağıttıklarını bildiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye tarihinde bir ilk. Ücretsiz ders kitaplarımız uzun yıllardır öğrencilerimize dağıtılıyordu ancak bu seneden itibaren artık öğrencilerimiz herhangi bir ek maliyete ihtiyaçları olmadan yardımcı kaynak kitaplarımızı kullanabilecekler. Her bir öğrencimiz 20 farklı kaynak kitabını ücretsiz elde edecekler. Bunlara çalışarak, üniversite sınavına hazırlanacaklar. Her bir öğrencimiz, tüm yardımcı kaynak kitaplarına ulaşmış durumda, hepsinin sıralarına dağıtıldı."

- "Kaynak kitaplarında yeni nesil sorular var"

Matematik öğretmeni Volkan İlişik de 82 yıllık tarihi geçmişi olan bir okulda eğitim verdiklerini ve her sene bazı öğrencilerin dereceye girdiğini ifade etti.

Öğrencilerin, çok maliyetli olmasından dolayı kaynak kitaplarına ulaşmakta güçlük çektiğini dile getiren Çalışkan, "Çünkü hepsinin çözdüğü birkaç kitap oluyordu. Onun külfeti azaldı, öğrencilerimiz çok mutlular. Matematikle ilgili de 4 kaynak kitap geldi, içeriklerini inceledik, nitelikli sorular var. Velilerimiz de ekstra kaynak kitap külfetinden kurtuldu." dedi.

12. sınıf öğrencisi Melike Gökçer ise kaynak kitaplarındaki soruların kolaydan zora doğru gittiğini, yeni nesil soruların yer aldığını ifade etti.

Aynı sınıftan Bayram Alp Parlak da öğretmenin konuyu gösterdikten sonra kaynak kitaplarındaki soruları çözerek pekiştirdiklerini vurgulayarak, "Sınava hazırlanıyorum, devletimize gönderdiği yardımcı kaynaklar için teşekkür ederim." diye konuştu.





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