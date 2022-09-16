Antalya'da aranan firari hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.O'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda hükümlü, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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