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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da Rus turist, babasını öldürüp annesini ağır yaraladı

AA

Antalya'da Rus turist, babasını öldürüp annesini ağır yaraladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Rus turist, babasını öldürüp annesini ağır yaraladı.

İddiaya göre, Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, henüz bilinmeyen nedenle anne ve babasıyla tartıştı.

Stepanov, tartışmanın büyümesi üzerine çekiç olduğu değerlendirilen sert bir cisimle babası Pavel (62) ve annesi Tatiana Stepanov'a (64) saldırdı.

Rus turist, olayın ardından otelden ayrıldı.

Tesis yetkililerinin haber verilmesi üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Pavel Stepanov hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan anne ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Stepanov'un cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Dmitry Stepanov'un yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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