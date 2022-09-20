Milletvekili Uslu, Yapraklı Deresi Mendireği'nde incelemelerde bulundu

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ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca ilçesinde yapılan Mavikent Yapraklı Deresi Mendireği'nde incelemelerde bulundu.

Aynı zamanda TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı da olan Atay Uslu, Mavikent Mahallesi'nde taşkınları önlemek amacıyla inşa edilen Yapraklı Deresi Mendireği'nde incelemelerde bulunarak müteahhit firma ve DSİ yetkililerinden bilgi aldı.

Mendireğin yapımında sona gelindiğini belirten Uslu, "Mendirek hem deredeki taşkınları önleyecek hem de amatör balıkçılarımız için bir yanaşma yeri olacak. Bugünün rakamlarıyla yaklaşık 14 milyon kiralık bir yatırım. AK Parti siyaseti eser siyasetidir, hizmet siyasetidir. Projeye destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'ye, milletvekillerimize, DSİ Genel Müdürümüze, DSİ Bölge Müdürümüze ve ekiplerine teşekkürlerimizi sunarız." dedi.



Göksu ve Gavur deresi ağızlarına da su baskılarını önlemek amaçlı kıyı yapılarının planlanması, projelendirilmesi çalışmalarına devam edildiğini anlatan Uslu, "DSİ ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığımız teknik ekipleri çalışmalara devam ediyor. Ayrıca DSİ dere yataklarının temizliği konusunda da çalışma yürütüyor." diye konuştu.

Uslu'ya, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Ulaştırma Bölge Müdürü Serhan Özkanlı, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal ve DSİ ekipleri de eşlik etti.

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