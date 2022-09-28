İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da "Aspendos Born Again" etkinlikleri kapsamında ünlü İtalyan operatik pop sanatçısı Alessandro Safina, konser verdi.

Aspendos Antik Tiyatrosunda Limak Flarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen konserde 59 yaşındaki İtalyan sanatçı sevenleri ile buluştu.

Tenor Safina, 2 saat süren konserde sevilen parçaları seslendirdi.

Konser sonrası çok sayıda yerli ve yabancı müziksever, Alessandro Safina ve Limak Flarmoni Orkestrasını ayakta alkışladı.

Etkinlik kapsamında Limak Flarmoni Orkestrası eşliğinde tenor Murat Karahan ve opera sanatçısı Placido Domingo yarın sahne alacak.

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