Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yangınzedeleri ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçen yıl Türkiye tarihindeki en büyük orman yangınlarından birisini yaşayan Manavgat'taki yangınzedeleri ziyaret etti.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Tütüncü, Manavgat'ta Gündoğdu Mahallesi'nde şehit Kadir Işık'ın ailesini ziyaret etti.

Tütüncü daha sonra Manavgat yangınında zarar gören Gündoğdu, Evrenseki, Kalemler ve Ilıca Mahallesindeki vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Ilıca Mahallesi'ndeki esnafları gezen Tütüncü, semt kahvehanelerine oturarak vatandaşlarla sohbet etti.

Manavgatlıların Tütüncü'yü büyük bir sevgiyle karşıladığı bildirildi.

Ziyaretlere, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol da eşlik etti.

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