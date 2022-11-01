Kemik ve akciğer kanseri genç kıza "motosiklet konvoyu" sürprizi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da kemik ve akciğer kanseri 19 yaşındaki Havva Nur Aydın, hastalıkla mücadelede kendisine destek olmak amacıyla evinin önüne gelen çok sayıda motosikletinin oluşturduğu konvoy ile şehir turu attı.

Yaklaşık 7 yıl önce kemik ve akciğer kanseri olduğu belirlenen Aydın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi görmeye başladı. Hastalığından 2 yıl sonra kanseri yenen ve ara verdiği eğitimine devam eden Aydın'ın hastalığı bir süre sonra yeniden nüksetti.

Aynı zamanda motor tutkunu olan Aydın'ın kanserle verdiği mücadeleye destek olmak isteyen Antalya'daki motosiklet kulüpleri bir araya geldi.

Havva Nur Aydın'ın evine ellerinde çiçeklerle gelen çok sayıda motosikletli, genç kız ve annesi Hatice Yılmaz'ı alarak konvoy oluşturup kentte tur attı.

Aydın, hayatının büyük bir bölümünün hastane ve evde tedavi ile geçtiğini söyledi.

Antalyalı motosiklet tutkunlarının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Aydın, "Çok sevdiğim motosiklet ile konvoy yapıp şehir turu atmak bana çok iyi geldi. Hastalığımla mücadelede moral çok önemli. Tedavi sürecinde saç, kirpik ve kaşlarım döküldüğü için makyaj sanatına da ilgi duymaya başladım." diye konuştu.

Kendisini mutlu etmek için başladığı makyajın hayatının bir parçası olmaya başladığını aktaran Aydın, bu tarz aktivitelerin de hastalıkla mücadele etmeye yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.













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