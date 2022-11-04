Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çıralı, Olimpos ve Göynük'teki turizm bölgelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği "Kemer Narko" operasyonundaki aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, aparat ve düzenekler ele geçirildi.

Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı, 23 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.