Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Merkez mahallesi Burmahancı Caddesi'nde Mehmet Tosun idaresindeki 07 ASR 265 plakalı otomobil ile Yaşar Türkmen idaresindeki 07 YFY 25 plakalı motosiklet çarpıştı.

Sürücü Türkmen ile motosiklette yolcu olarak bulunan Murat Tosun yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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