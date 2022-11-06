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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Dünyanın en güçlü sporcuları" Alanya'da mücadele etti

AA

"Dünyanın en güçlü sporcuları" Alanya'da mücadele etti

ANTALYA (AA) - "Dünyanın en güçlü sporcuları"nın katıldığı "MLO Strongman Champions League" yarışları, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı.

Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların ikinci ve son gününde, İskele Meydanı Şelale Önü'nde 4 yarış gerçekleştirildi.

Halka açık alandaki ilk yarışta tır çekme mücadelesi yapıldı. Organizasyon, conan tekeri, araba kaldırma ve araçlara kum torbası yükleme yarışlarıyla sona erdi.

Toplam 16 etap sonunda Alanya'da gerçekleştirilen final müsabakalarının ardından, Letonya'dan Aivars Smauktelis birinci, Estonya'dan Ervin Toots ikinci, İngiltere'den Francis Kane üçüncü olmayı başardı.

Dereceye girenlere ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve organizasyon sorumlusu Şükrü Cimrin verdi.

Aivars Smauktelis, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyon olacağını bildiğini söyledi.

Sadece tır çekme yarışında biraz zorlandığını anlatan Smauktelis, "Çok iyi hazırlanmıştım, kazanacağımı biliyordum. Benim için kolaydı. Bunun üzerine 3-4 yarış daha yapabilirim. Ayrıca şampiyonalar liginde Türkiye etabının en iyi yarışma etabı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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