Alanya'da yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tropikal meyve bahçesinde yiyecek arayan domuz sürüsü kameralarca kaydedildi.

Demirtaş Mahallesi'nde tropikal meyve bahçelerinin olduğu bölgeye gelen domuz sürüsü, yiyecek aradı. Bir süre burada kalan domuzlar, daha sonra gözden kayboldu.

Sürünün yerleşim yerleri yakınına kadar gelmesi dikkati çekti.

Domuzların meyve bahçesinde yiyecek aradığı anlar üreticiler tarafından yerleştirilen güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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