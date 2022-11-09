KUTSO Yönetim Kurulu Başkanlığına Fahri Özen seçildi

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ANTALYA (AA) - Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına, önceki dönem meclis başkanı Fahri Özen seçildi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) yönetim kurulu, delege ve disiplin kurulu üyelikleri için seçim gerçekleştirildi.

KUTSO binasında 2 listeyle girilen seçimlerde 33 meclis üyesinin 20'sinin oyunu alan Fahri Özen, yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Seçimlerin ardından konuşan Fahri Özen, 13 oy alan rakibi Turgut Acar'ı tebrik etti.

Seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini ifade eden Özen, bölgeye en güzel hizmeti vermek için mücadele edeceklerini söyledi.

KUTSO'nun yeni yönetim kurulu ise Fahri Özen, Bayram Karagül, İsmail Önal, Oğuzhan Onur, Macit Aslancan, Şükrü Açıkyürek, Ramazan Akasman, Fatih Mehmet Ateş ve Mehmet Öztürk'ten oluştu.









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