Büyük Önder Atatürk Finike ilçesinde anıldı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 84. yılında Finike ilçesinde törenle anıldı.



Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene Kaymakam Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Jandarma Komutanı Jandarma Ütğm. Murat Kemal Karayaka, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Törende Kaymakamlık ve Belediye adına çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bayrak yarıya indirildi ve meşale yakıldı.



Meydandaki törenin ardından anma programına Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam edildi.

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