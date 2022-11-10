Antalya'da Atatürk'ün yürüdüğü narenciye yoluna "Atatürk Yolu" adı verilecek

ANTALYA (AA) - Antalya'da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde (BATEM), Atatürk'ün 1930-1935 yıllarında ziyaret ettiği alandaki narenciye yoluna "Atatürk Yolu" adı verilecek.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birimi yetkilisi koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, gazetecilere, narenciye bahçesinin 200 dönümlük bir alan üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Alandaki narenciye yoluyla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Karabayram, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930-1935 yıllarında alanı ziyaret ettiğine dair tespitlerinin bulunduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve barış felsefesinin temel direği Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğunu ifade eden Karabayram, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal hep yaşayacak ve yaşatılacak, onun bıraktığı eserlerin her biri korunacak ve geleceğe taşınacak. Şu anki alanda 1938 yılında dikilmiş ulu bir ağacın önündeyiz. Bu ağaç 1938'de onun anısına dikilmiş bir ağaç, en önemli noktalardan biri de Aspendos ziyaretinden sonra narenciye bölgesini ziyaret ettiğine dair bazı bilgilere ulaştık. Görmüş olduğunuz yola ülkeye sevdalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk adını vereceğiz. Antalya'mıza hayırlı olur inşallah. Nice 10 Kasımlarda onun adını anacağız. Bu büyük bir proje ve biz de bu projeyi en kısa sürede hayata geçirmek için çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz tüm ağaçların rölövesi alınarak mevcut yerleri, bitki örtüsü ve dokusuna kadar korundu. Sadece yürüme güzergahı, geçişler, hangi ağaçlar ne zaman ve kimin anısına dikilmiş bu yönde bir çalışma yapıyoruz."

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