Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Hasan A'nın yönetimindeki 07 LJC 64 plakalı otomobil, Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz mevkisinde karşı yönden gelen Hüseyin Ö'nün kullandığı 35 ASG 195 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada iki otomobilin sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan Fadime A, Perihan P, Kübra Nur Ö. ve Mustafa T. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akseki, Manavgat ve Seydişehir Devlet Hastanelerine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.