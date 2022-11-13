Yolcu gemisi "The World" Kaş açıklarına demirledi

ANTALYA (AA) - Bahamalar bayraklı "The World" adlı kurvaziyer, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarına demirledi.
Akdeniz turu kapsamında, ilk olarak geçen hafta Muğla'nın Datça ilçesine uğrayan dev kruvaziyer, ardından Marmaris ve Fethiye ilçelerini ziyaret etti. Daha sonra rotasını Antalya'ya çeviren Bahamalar bayraklı yolcu gemisi, Kaş'a geldi.
İlçede yanaşabileceği büyüklükte rıhtım olmadığı için açığa demir atan 196 metrelik kurvaziyerde 181 yolcu ve 295 personel bulunuyor.
Kruvaziyerden filikalarla karaya taşınan yolcular, ilçe merkezini gezdi.
"The World"ün, ilçede bir süre kaldıktan sonra rotasına devam edeceği belirtildi.