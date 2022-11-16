Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirova Mahallesi Çeltikyeri bölgesinde uyuşturucu üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, bir miktar Hint keneviri ve kurutulmuş skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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