Antalya'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı" düzenlendi

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ANTALYA (AA)- Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye'nin çeşitli illerinden 38 belediyenin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı" başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen çalıştayın açılışında, 2019'da "Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" protokolünü imzalayan ilk belediye olduklarını söyledi.

Türkiye'de kadına yönelik şiddet konusunun gündemde yer almaya devam ettiğine dikkati çeken Böcek, "Kadın cinayetleri gerekli önlemler alınmadığı sürece maalesef yaşanmaya devam edecektir. Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu'nun 2022 yılı raporuna göre, Türkiye'de bu yıl ocak ve ekim ayları arasında 280 kadın cinayeti ve 203 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir." dedi.

Yerel yönetimler olarak kadına yönelik şiddete kayıtsız kalamadıklarını belirten Böcek, kadınların sosyal hayattaki varlığını arttırmak, şiddet ve cinayet gibi toplumu derinden yaralayan olayların önlenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Bu kapsamda ilgili paydaşlarla ortak akılla hareket ettiklerini aktaran Böcek, "Belediyemizin kadın-erkek eşitliğinin desteklenmesi amacıyla hazırladığı yerel eşitlik eylem planını 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü'ne kadar bitirmiş olacağız. Ayrıca bünyemizde bu ay içerisinde Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü kuruyor olmamızın da müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise kadına yönelik şiddetle mücadele de acil yardım hattı kurulması noktasında 53 belediye ile işbirliği yürüttüklerini dile getirdi.

Çalıştayda, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Afyonkarahisar Dazkırı Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı İşbirliği" protokolü imzalandı.

Çalıştay, yarın sona erecek.





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