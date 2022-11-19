Alanya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

İlçede etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Konaklı ve Mahmutlar mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

Evlerdeki su birikintileri belediye ekiplerinin yardımlarıyla boşaltıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.