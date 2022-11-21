Antalya'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 57 ekip ve 140 personelin katımıyla 18 Kasım Cuma günü kent merkezinde ve ilçelerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 73 kişi yakalanarak emniyete getirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.