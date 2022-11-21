Antalya'da "Uzlaştırma Farkındalık Artırma Semineri" düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin yürüttüğü, "Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında "Uzlaştırma Farkındalık Artırma Semineri" düzenlendi.

Kentteki bir otelde başlayan ve iki gün sürecek seminerde, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Avrupa Konseyi temsilcileri ile ulusal ve uluslararası akademisyenler tarafından mukayeseli hukukta uzlaştırma kurumu, uzlaştırmada iletişim, uzlaştırma kurumunda disiplin hukuku gibi birçok konuda tartışmalar gerçekleştirilecek.

İlk gün, kıdemli proje yetkilisi Dr. Bilge Filiz, projenin faaliyetleri ve ulaşılan hedefler, Avrupa Konseyi Uzmanı Avukat Mjriana Visentin "mukayeseli hukukta uzlaştırma kurumu", Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Eroğlu "uzlaştırmada iletişim", İstanbul Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Serdar Talaş "uzlaştırmada tebligat" ve TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun Değirmenci de "uzlaştırmada edim" konulu sunum yaptı.

Seminerde, projenin amacının, vatandaşlar, işletmeler, tüzel kişiler ile diğer kurum ve kuruluşlar için daha hızlı bir uyuşmazlık çözümü sağlayarak adalet sisteminin etkililiğinin iyileştirilmesi olduğu kaydedildi.

Seminere, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Türkiye'nin birçok yerinde görev alan cumhuriyet savcıları, hakimler, avukatlar, uzlaştırmacılar, uzlaştırma büro personelleri ve kolluk personelleri katıldı.

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