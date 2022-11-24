Antalya'da şehit öğretmenler anısına klip hazırlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde lise öğretmenleri ve öğrencilerinin, şehit öğretmenler anısına hazırladığı klip izleyenleri duygulandırdı.

Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin, müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu koordinesinde hazırladıkları "Öğretmen İçin Çal" klibinde "Mağusa Limanı" türküsü seslendirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın aynı türküyü söylediği görüntüsüyle başlayan klipte, okulun farklı sınıflarından öğrenciler enstrümanlarını çaldı.

Matematik öğretmeni Songül Yıldırım, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Onur Yıldız, biyoloji öğretmeni Nihal Yıldız, beden eğitimi öğretmeni Uğur Koçak, Almanca öğretmeni Kayhan Acar sesleri ve 9. sınıf öğrencisi Ayşe Berra Özcan da danslarıyla klibe katkı sundu.

Okul Müdürü Muhammet Mermer, yaptığı açıklamada, Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi ailesinin bireyleri olarak, ebediyete intikal etmiş tüm şehit öğretmenleri saygıyla anmak adına böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğretmenlerden Onur Yıldız ise ilk kez türkü söyleme heyecanı yaşadığını, bunu da öğrencileriyle gerçekleştirmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada yayımlanan ve beğeni toplayan klip, izleyenleri duygulandırdı.

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