Antalya'da kaybolan genç kız ekiplerce aranıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan genç kızın bulunması amacıyla ekiplerce çalışma başlatıldı.

İlçenin Ekmel Mahallesi'ndeki evinden ehliyet kursuna gitmek için 3 gün önce ayrılan 21 yaşındaki Seda Nur Uludağ'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis ve AFAD ekipleri, genç kızın gidebileceği tahmin edilen Koru Mahallesi'nin sahil kısmında, sahil güvenlik ekipleri de denizde arama yaptı.



Sahildeki aramalarda Uludağ'a ait olduğu tahmin edilen bir şemsiye bulundu.

Uludağ'ın ailesinin de takip ettiği arama çalışmaları sürüyor.​​​​​​​



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