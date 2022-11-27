Alanya'da park halindeyken hareket eden kamyonet kaldırıma çıkarak devrildi

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ANTALYA(AA) - Alanya ilçesinde park halindeyken hareket eden kamyonetin kaldırıma çıkarak devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Oba Mahallesi'nde yaşayan S.S, 07 ASY 429 plakalı kamyonetini evinin önüne park etti. El freni çekilmemiş olan üzerinde yük taşıma asansörü bulunan araç, bir süre sonra kendiliğinden hareket etti. Yaklaşık 50 metre ilerleyen kamyonet kaldırıma çıktıktan sonra devrilerek durdu.

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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