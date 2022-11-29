Alanya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 evden hırsızlık yaptıklarıyla iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozlar ve Başköy yaylalarındaki 5 evden ev eşyaları ve çok sayıda bakır malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede incelemede bulunan ekipler, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle E.T. (23) ve A.E'yi (22) gözaltına aldı.



İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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