Türkiye Satranç Şampiyonası beşinci tur maçlarıyla Antalya'da devam etti

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 2022 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda beşinci tur maçları oynandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Usta adayı" (CM) Şiar Yaran ile karşılaştığı maçı kazanan "Büyük Usta" (GM) Mustafa Yılmaz, beş turun ardından 4,5 puana ulaştı ve liderliğini korudu.

"Kadın FIDE Ustası" (WFM) Yulia Gökbulut ile karşı karşıya gelen "FIDE Ustası" (FM) Hüseyin Can Ağdelen, rakibine karşısında ulaştığı galibiyetle 4 puana yükseldi ve ikinci sırada yoluna devam etti.

FM Okan Özsakallıoğlu-"Uluslararası Usta" (IM) Ege Köksal, FM Eray Kılıç-GM Mert Yılmazyerli, FM Alparslan Işık-CM Efe Metehan Yavuz maçları ise beraberlikle sonuçlandı.

Eski Türkiye şampiyonu FM Adil Feridun Öney adına Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve 24 Kasım'da başlayan organizasyonda, 10 sporcu 9 tur boyunca şampiyonluk için mücadele edecek. Toplamda 225 bin lira ödül dağıtılacak, şampiyon sporcu ise 100 bin liranın sahibi olacak.

Altıncı turu yarın yapılacak Türkiye Satranç Şampiyonası, 3 Aralık Cumartesi günü sona erecek.





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