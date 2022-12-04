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Trabzonsporlu Bruno Peres, sezonun devamı için iddialı konuştu:

AA

Trabzonsporlu Bruno Peres, sezonun devamı için iddialı konuştu:

ANTALYA (AA) - Trabzonsporlu futbolcu Bruno Peres, geçen sezon elde ettikleri Süper Lig şampiyonluğunu tekrarlamak istediklerini söyledi.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren bordo-mavili takımın Brezilyalı oyuncusu Peres, bir otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sene çok daha yarışmacı bir kadroya sahip olduklarını dile getiren 32 yaşındaki futbolcu, "Geçen seneki takımla bu seneki takımı kıyasladığımda, iki iyi takım görüyorum. Aramıza çok iyi arkadaşlar katıldı. Şampiyon olduktan sonra ilk amacınız bunu tekrarlayabilmekti. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Uzakta da bulunsam her zaman takım arkadaşlarımın yanında olmaya çalıştım. Sezon başında bazı maçları kaybettik. Kamp döneminin çok iyi geldiğini düşünüyorum. Saha içi ve saha dışında yapmamız gerekenleri pratik ediyoruz. Şampiyon takımın hedefi yine şampiyon olabilmektir. Bu yolda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Peres, erken dönmenin zor olduğu ciddi bir sakatlık yaşadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hocamıza giderken, 'Yerime oyuncu almayın, erken döneceğim.' demiştim ama böyle bir kulübün oyuncuya ihtiyacı olacağının bilincindeydim. Bu söylemim hocamızla aramızda geçen bir şakaydı. Önemli olan iyi dönebilmek. Bunu başardığımı düşünüyorum. Tamamen kendimi bulabilmem adına az süre kaldı. Oynayarak öz güvenimi geri kazandığımda takımıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım."


- "Edin ile aramızda sıkı bir bağ oluştu"


Bruno Peres, takım arkadaşı Edin Visca ile çok iyi anlaştığını dile getirerek, "Edin ile aramızda sıkı bir bağ oluştu ve bu çok da çabuk oldu. Birbirimizi iyi anladığımızı hissediyoruz. Bu durum nedeniyle iyi iş çıkardık. İkimiz de sakatlandık ve dönüşümüz beklenenden uzun sürdü. Şimdi ikimiz de döndük. Eski formumu yakalamaya çalışıyorum. Umarım geçen sene gösterdiğimiz performansı tekrarlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Peres, dün Hull City ile oynanan maçta kendini test ettiğini dile getirerek, şunları aktardı:

"6 uzun ay geçti ve geri dönüşüm kolay olmadı. Neler istediğinizi biliyorsunuz ama saha içinde kendinizi test etmeniz gerekiyor. Dün iyi bir test maçı oldu. Maçtan sonra iyi hissettim. Hiç ağrım olmadı. Uzun süre maç oynamayınca yorgunluk hissedebiliyorsunuz ama bu da normal. Yabancı sınırlamasıyla alakalı konu hocamızın ve kulübün yanıtlaması gereken bir soru. Ben işimi en iyi şekilde yapıp takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımızla aramızda sevgi ve saygı var. Hocamız kimi isterse, kimi tercih ederse takım arkadaşları ile taraftarlar için elinden geleni yapmaya çalışıyor."

Fenerbahçe maçının önemine değinen Brezilyalı futbolcu, "Bu derecede önemli maçları herkes oynamak ister. Böyle maçlarda oynamak kolay değildir. Taraftar önünde iyi sonuç almanız gerekiyor. Büyük maçlar büyük oyuncular gerektirir. Saha içinde olmayı çok isterdim. Bu sene lig çok yarışmacı. Geçen seneye göre farklı bir lig. Düşük puan farklarıyla çok takım sıralanıyor. Fenerbahçe maçının önemini biliyoruz. Takımımız iyi durumda. Amacımız o maçta iyi skor elde edip, puan farkını kapatarak geçen seneki başarıyı tekrarlayabilmek." şeklinde görüş belirtti.

Peres, Dünya Kupası'nda ülkesi Brezilya'nın her zaman favori olduğunu ve aynı pozisyonda oynayan 39 yaşındaki arkadaşı Dani Alves'in orada olmayı hak ettiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, toplantı sırasında teknik direktör Abdullah Avcı, Peres'e yönelik "Bu sene ne kadar süre almak istersin?" şeklinde bir soru yöneltti. Peres bu soruya "Hocamız ne derse o. O kadar süre almak istiyorum." şeklinde yanıt verdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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