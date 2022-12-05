Alanya'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı

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ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye, toplam 39 bin 609 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen işletme sahibi M.T. ile R.K, İ.T, M.Ç, ve A.U'ya toplam 39 bin 609 lira ceza uygulandı.

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