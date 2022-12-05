Alanyaspor'da hazırlıklar sürüyor

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde hazırlıklarına devam etti.



Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonuyla sürdü. Futbolcular, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek Alanyaspor, 7 Aralık Çarşamba günü Oba Stadı'nda saat 19.00'da Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacak.

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