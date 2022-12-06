Serie A lideri Napoli, Antalya'da çalışıyor

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ANTALYA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) açık ara liderlik koltuğunda oturan Napoli, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren Napoli, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde çalıştı.

Kampta bulunduğu Regnum Carya Hotel'in sahasında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Topla koordinasyon çalışmasıyla süren idman, hücum organizasyonlarıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Eski Fenerbahçeli futbolcular Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'nin formasını giydiği İtalyan temsilcisi, 11 Aralık'a kadar Belek'te kamp yapacak. Eljif Elmas, takımla kampta bulunurken, Güney Kore Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda mücadele eden Min-Jae takıma henüz katılmadı.

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