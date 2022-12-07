18. Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi'nde canlı yayınla operasyonlar yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 18. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi kapsamında kardiyoloji operasyonları canlı yayınla gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen kongre 4 gün sürdü.

Kongre kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Anjiyo Laboratuvarı'nda 10 kompleks girişimsel kardiyoloji işlemi başarıyla yapıldı.

Japonya'dan Yoshihisa Kinoshita, Almanya'dan Kambis Mashayekhi, Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Göktekin, Hollanda'dan Alexander Nap, Yunanistan'dan George Sianos gibi dünyaca tanınmış girişimsel kardiyologlar kendi laboratuvarlarında yaptıkları girişimsel vakaları sundu.

Canlı yayınlanan operasyonlar, kongre katılımcıları tarafından izlendi.

- "Diğer ülkelerden geride değiliz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı kurucularından Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Oto, kongrede dünyaca ünlü 178 kardiyolog ve kalp cerrahının konferans verdiğini ve canlı operasyonlarla deneyimlerini meslektaşlarına aktardığını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umuttan Doğan da verimli bir kongre gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kongrede kalp ve damar cerrahisi hastalıklarıyla ilgili kompleks vakaların konuşulup tartışıldığını aktaran Doğan, "Teknolojilerin bilimsel çerçevede kullanılabilmesi için bu tip ortamlarda tartışılması, canlı vakalar üzerinde gösterilmesi ve bunun tüm meslektaşlarımıza iletilmesi, teknolojilerin ve tekniklerin dünyada hızla yaygınlaşmasını sağlıyor. Bu konuda Türkiye olarak diğer ülkelerden geride değiliz, aksine yarışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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