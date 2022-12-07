24. Golf Mad Golf Turnuvası Antalya'da başladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da Golf Mad tarafından düzenlenen, profesyonel ve amatör sporcuların katıldığı "24. Golf Mad Golf Turnuvası" başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Antalya Golf Kulübünün Sultan ve Pasha sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda, Carly Booty, Danny Heard, Anton Bobrik, Nick Baron, Alex Murrelly, Mutlu Güner, Bülent Altıntaş, Sinan Çağlayan, Ulaş Karataş, Cahit Kaya gibi profesyonel golfçüler mücadele ediyor.

Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Dünyanın dört bir yanındaki 22 ülkeden 160 golfçü, 60 bin avroluk para ödülü için mücadele ediyor. Turnuvada çok ünlü isimler var. Turnuva yağmur ile başladı ama hava şartları çok uygun." dedi.

Zorlu geçmesi beklenen turnuvayı birinci tamamlayana 5 bin avro ödül verileceğini kaydetti.

Profesyonel ve amatörden oluşan 40 takım, 4 gün sürecek turnuvada birinci olabilmek için yarışacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.